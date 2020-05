Il prossimo sarà un mercato ricco di scambi. Non solo per la Juve. Infatti, secondo quanto riportato in Spagna, il Manchester City sta parlando col Barcellona per uno scambio tra Joao Cancelo, terzino destro ex Juve, e Nelson Semedo, laterale blaugrana che piace aiutare bianconeri. La Juve è diretta interessata perché pensava a Semedo tra le possibile pedine per uno scambio col Barça. Anche l'Inter segue con interesse la vicenda, in quanto Semedo è una delle possibile pedine di scambio per il Barcellona nell'operazione che potrebbe portare Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro, in Catalogna.