Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono sei i calciatori della Juventus che su giocano il posto da qui al termine della stagione, se terminerà. Si tratta di Bernardeschi, Rugani, Ramsey, Khedira, Douglas Costa e De Sciglio. Tutti e sei sono sotto quota mille minuti giocati in campionati. Per un motivo o per l'altro sono tra i meno utilizzati e tutti si giocheranno la permanenza in bianconero nelle ultime partite della stagione che, sia la Lega di Serie A che la Uefa, sperano di far giocare, sebbene a porte chiuse.