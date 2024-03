Il futuro di Matias Soulé rimane avvolto nel mistero, con molte incertezze riguardo alla sua permanenza. Alla fine della stagione,, ma la sua permanenza non è affatto garantita. La Premier League continua a dimostrare interesse nel giovane classe 2003, in particolare Crystal Palace, Bournemouth e Southampton, quest'ultimo in caso di promozione dalla Championship.Inoltre, la Juventus dovrà trattare con il Southampton anche per un altro argentino: Carlos Alcaraz. Tuttavia, l'attenzione su Soulé non proviene solo dall'Inghilterra. A gennaio, l'Arabia Saudita ha tentato di convincere il giocatore con un'offerta molto allettante, ma Soulé ha preferito declinarla.