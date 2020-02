La Juve ha un vero, grande sogno per l'estate: si chiama Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United va in scadenza nel giugno del 2021 ed i bianconeri sperano nell'ottimo rapporto con Mino Raiola per riportare il francese a Torino. La volontà di Paul, in ogni caso, è quella di andare via da Old Trafford al termine della stagione. Nei giorni scorsi Tuttosport ha parlato di un'operazione che se completata costerebbe alle casse bianconere non meno di 250 milioni di euro tra cartellino e ingaggio. Il vero sogno per il futuro della Juve è Paul pogba.