Laosserva interessata la crescita di Mathias, diventato il primo giocatore del Frosinone nella storia ad andare in doppia cifra in Serie A, con il gol di ieri al Milan. L'attaccante argentino cresce gara dopo gara. La Juventus dal canto suo non l'ha mai considerato incedibile a fronte di un'offerta a partire da 30 milioni. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il giocatore argentino è finito nel mirino di alcuni club di Premier League, tra questi il Southampton che sarebbe pronto a presentare un'offerta alla Vecchia Signora.