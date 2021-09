Non c'era solo la Juventus sulle tracce di Mohamed. Il talento del Psv era un obiettivo di Nizza e Marsiglia, ma Cherubini l'ha preso con un blitz. La Juve ora ha girato il talento classe 2002 alla Samp in prestito per un anno, nonostante il colpo da oltre 5 milioni di euro, per farlo crescere e ritrovarlo più pronto e maturo.