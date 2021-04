Attraverso il suo sito ufficiale, Paolo Bargiggia ha spiegato un retroscena di mercato da non sottovalutare: " La proprietà del club, ovvero Exor nella persona del suo presidente John Elkann ha chiesto al presidente juventino di cedere Ronaldo a fine stagione. Un asset troppo costoso e, alla fine non considerato così utile al Progetto. Alla Juve, la prima regola aurea che sta sempre sopra al concetto di successi solo e soltanto, c’è quella dei bilanci. E in questo momento, avere in “pancia” uno con i costi del portoghese è un peso insostenibile".