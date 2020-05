1









Miralem Pjanic è uno dei giocatori con più mercato dell’intera rosa della Juve. Il bosniaco piace e tanto al Barcellona, con cui il club bianconero sta discutendo per uno scambio che comprende Arthur e due difensori, che potrebbero essere Jean-Clair Todibo e Mattia De Sciglio. Ma i blaugrana non sono l’unica squadra interessata a Pjanic. Infatti, secondo quanto riferito da Le Parisien, sul giocatore c’è anche il PSG, che nell’operazione con la Juve potrebbe inserire Leandro Paredes, centrocampista già visto in Italia con la maglia della Roma. Una soluzione che la Juve potrebbe gradire, mentre resta da decifrare la volontà dell’argentino.