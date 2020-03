La Juve è estremamente concentrata sulla stagione in corso ma nelle segrete stanze della Continassa Fabio Paratici pensa già alla squadra da allestire in vista della prossima stagione. Di nomi sul tavolo ce ne sono tanti, di certo arriverà Kulusevski e almeno un altro centrocampista mentre in difesa serve necessariamente un sostituto per far rifiatare Alex Sandro. I bianconeri valuteranno Luca Pellegrini ma anche in queste settimane stanno andando avanti i contatti con il Chelsea per Emreson Palmieri, difensore dei Blues che mette d'accordo sia Paratici che Sarri, entrambi grandi estimatori del terzino italo-brasiliano.