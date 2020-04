1









Tra i centrocampisti che la Juve sta osservando per la prossima stagione c'è anche il giovane centrocampista del Lione Houssem Aouar, classe 1998 che i bianconeri seguono ormai da quasi un anno. Come riporta RMC Sport la sua valutazione è di circa 60 milioni di euro ma oltre i bianconeri ci sono altre big in fila per il talento transalpino, si tratta di Psg e Manchester City. La Juve è avvisata. Per ​Aouar il prezzo è alto e la concorrenza non manca.