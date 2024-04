Mikayil Ngor Faye, difensore senegalese classe 2004, legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2027 è nella lista della Juventus, come riferisce calciomercato.com. A Torino sono rimasti impressionati dai mezzi tecnici, fisici e dalla sua personalità, non è da escludere che in estate venga fatto un tentativo, soprattutto se dovesse partire Bremer. E' vero che Faye gioca nel Barça Athletic e deve ancora fare il suo esordio in prima squadra, ma gli addetti ai lavori sono convinti che presto farà il grande passo.