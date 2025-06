Mercato Juventus, il budget per il difensore: quanto spenderà il club

un' ora fa



Non solo l'attacco, la Juventus lavora per intervenire anche in difesa. C’è, riferisce il Corriere dello Sport, un bugdet da 15-20 milioni per rinforzare la difesa, visto che Savona rischia di stare fuori per oltre 2 mesi, Kelly e Rugani non convincono, Bremer tornerà a giocare a fine agosto dopo 10 mesi e mezzo senza partite e Gatti sta gestendo i fastidi legati alla frattura del perone.



Nella lista, il quotidiano propone il nome di Laporte, che è un profilo graditissimo: garantirebbe qualità e mentalità portando con sé un palmares da 18 titoli inclusa la Champions con il City e l’Europeo con la Spagna. Dopo aver chiesto all’Al-Nassr di essere ceduto, si legge, (lo valutano 10 milioni), per raggiungere la Juve dovrebbe ridursi almeno di 5 volte il super ingaggio da 25 netti. Il preferito di Tudor resta Balerdi del Marsiglia mentre non è da dimenticare il nome di Giovanni Leoni del Parma, che però piace a tanti grandi club di Serie A.