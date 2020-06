Riccardo Orsolini è una delle note liete di questa stagione. L'esterno del Bologna è stato protagonista in campionato, con diversi gol e tante prestazioni positive. La Juve, che da sempre monitora il giocatore, vorrebbe riportarlo a Torino la prossima estate. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com il club bianconero è pronto a offrire al Bologna una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma il direttore sportivo del club emiliano ne chiede almeno 15 in più, per una cifra complessiva che dunque andrebbe ad essere anche superiore ai 40 milioni di euro.