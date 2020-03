Secondo quanto riporta Calciomercato.com Juve e Roma stanno pensando allo scambio tra Bryan Cristante e Ronaldo Mandragora. A Sarri piace il centrocampista della Roma mentre Mandragora dovrebbe tornare alla Juve per 26 milioni di euro in estate, salvo poi partire nuovamente per nuovi lidi. "Per entrambi - scrive il sito - la valutazione arriverebbe ad almeno 30 milioni permettendo quindi sia a Roma sia a Juve di ottenere una plusvalenza visti gli ammortamenti. In quest’ottica potrebbe avere ancora più senso il rinnovo di contratto al 2024 sottoscritto a gennaio".