Crolla il prezzo di Mauro Icardi. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport l'attaccante argentino ha deciso di non restare al PSG. Al termine della stagione (quando ci sarà) Maurito tornerà all'Inter ma non per restare. Anche per questo il prezzo fissato dai nerazzurri la scorsa estate (70 milioni per il riscatto) è destinato a crollare aiutando quindi la Juve in sede di trattative anche se i rapporti tra Paratici e Marotta sono freddi. Sarà Icardi il prossimo attaccante della Juventus?