Non c'è solo la Juve su Mauro Icardi: secondo Tuttosport, l'attaccante di proprietà dell'Inter, che difficilmente verrà riscattato dal Psg, è seguito anche dal Real Madrid. Intanto, la Juventus è a caccia di un numero 9 under 30 per affiancare Ronaldo, aprirgli li spazi e mandarlo in porta. Nomi? Tutti profili da novanta: da Gabriel Jesus a Harry Kane, da Timo Werner allo stesso Mauro Icardi, già trattato in estate prima che l'argentino si trasferisse al Psg. Ma c'è un giocatore che ha messo la Juventus in cima ai propri desideri: si tratta proprio dell'attaccante del Tottenham Harry Kane, che secondo il Sun è pronto a lasciare gli Spurs per fare il grande salto in una big europea. Su Kane ci sono anche i due Manchester, ma i bianconeri sono la prima scelta dell'inglese se dovesse lasciare il Tottenham.