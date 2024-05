Le ultime notizie sul mercato della Juventus

Il mercato sostenibile è una priorità per la Juventus, come confermato dai risultati finanziari e dalla comunicazione agli azionisti da parte di. Ciò significa che, nonostante le prospettive di aumento dei ricavi legate alla partecipazione alla neonata Coppa del Mondo per club e alla potenziale nuova Super Champions League, gli investimenti estivi dovranno essere ponderati per bilanciare i conti.Cristiano Giuntoli, responsabile del rinnovamento, sta lavorando su una strategia che consenta alla Juventus di essere competitiva senza compromettere il bilancio. Una delle risorse utilizzate sarà la cessione di giovani talenti formati nel vivaio juventino, come Matiase Dean, per generare plusvalenze significative.Come racconta Gazzetta,, in prestito al Frosinone, ha attirato l'attenzione con le sue prestazioni, attirando interesse soprattutto dalla Premier League. Si prevedono offerte intorno ai 30-35 milioni di euro per lui., giovane difensore, ha anche lui suscitato interesse da parte di club europei, con proposte simili di circa 30 milioni di euro. La vendita di almeno uno dei due potrebbe finanziare l'acquisto di giocatori di alto livello come Teuno JoshuaAltri giocatori come Enzo, attualmente a Frosinone, potrebbero essere ceduti se arriveranno offerte interessanti. È probabile che Arthur lasci definitivamente la Juventus, con il suo riscatto troppo elevato per essere sostenibile. Altri giocatori, come Aké, Gori e Frabotta, potrebbero non generare introiti significativi. Tuttavia, la Juventus ha beneficiato economicamente dal progetto Under 23, come dimostrato dal riscatto di Koni De Winter dal Genoa.