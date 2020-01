E' il grande sogno del mercato estivo della Juventus. Paul Pogba, il centrocampista francese che va in scadenza a giugno 2021 e che Fabio Paratici vuol riportare in bianconero. Il Real Madrid sembra essersi tirato fuori dalla corsa e i bianconeri vogliono sfruttare gli ottimi rapporti con il procuratore Mino Raiola. Lo United, poi, ha appena acquistato un centrocampista che gioca nello stesso ruolo di Pogba: Bruno Fernandes, mentre la Juve ha ceduto Emre Can al Borussia Dortmund liberando quindi spazio per il francese anche se in caso di arrivo di Paul in estate la Juve avrà comunque bisogno di un'altra cessione a centrocampo per far quadrare i conti con la lista Champions.