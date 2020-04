Il calciomercato è ancora lontano, sopratutto a causa dell'emergenza Coronavirus. Con i campionati fermi in tutto il mondo, cresce così la voglia di mercato. La Juve sta già preparando la prossima stagione e Paratici inizia già a valutare alcuni profili per la prossimo stagione. Secondo quanto raccolto da Sportmediaset, la Juventus sta pensando di riportare Stephan El Shaarawy in Italia. La Roma non è dunque l'unica pista italiana per l'attaccante dello Shangai Shenhua. Una possibilità interessante e funzionale al modulo utilizzato dal tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri.