Il futuro di Gonzalo Higuain resta avvolto dal mistero. L'attaccante argentino da venerdì è tornato ad allenarsi in gruppo, agli ordini di Maurizio Sarri. In forma, il Pipita si prepara al rush finale della stagione, dove potrebbe essere ben prezioso per la Juve. Ma nella prossima stagione difficilmente avrà ancora la maglia bianconera indosso. Per il futuro dell'attaccante, secondo quanto riferito da Calciomercato.com, ci sono tre strade: River Plate, la più accreditata, MLS, con LA Galaxy, DC United interessate, o un ritiro prematuro, alla scadenza del contratto.