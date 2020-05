Gonzalo Higuain non è più centrale nei piani della Juventus. Il bomber ha il contratto in scadenza nel 2021, ma la Juve non ha alcuna intenzione di rinnovarglielo. Anche perché le pretese dell’attaccante sono e restano troppo alte per gli standard bianconeri. Quale futuro dunque per Gonzalo? L’ipotesi più accreditata resta un ritorno in patria, al River Plate, il club nel quale è cresciuto. C’è però un problema: il club argentino non può pagare i 18 milioni (almeno) che la Juve chiederà per liberare il giocatore. Una soluzione, in tal senso, potrebbe essere quella di intavolare una trattativa in stile Tevez-Boca.