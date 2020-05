1









Il futuro di Gonzalo Higuain resta avvolto nel mistero. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juve sta concedendo al Pipita più tempo in Argentina a causa delle condizioni in cui versa la madre ammalata. Poi, quando Gonzalo tornerà, si dovrà parlare di futuro. Higuain potrebbe restare fino alla naturale scadenza del contratto, nel 2021, ma la Juve spera di cederlo per liberarsi dei 15 milioni di stipendio che pesano sul bilancio. Tra le pretendenti c’è l’Atletico Madrid, poi in America i Los Angeles Galaxy, orfani di Ibrahimovic, e l’Inter Miami di David Beckham. Un ritorno al River Plate è una delle soluzioni più gradite sia alla Juve, che potrebbe ottenere dei giocatori in cambio (stile Tevez-Boca), che al giocatore, che però, sempre secondo la Gazzetta, starebbe valutando anche un termine anticipato della carriera.