Due ipotesi per Gonzalo Higuain in caso di addio alla Juve: la prima porta al romantico ritorno al River Plate, la seconda in MLS. Lo riporta Tuttosport. Una notizia che oggi ha un altro significato, e che integra quasi quanto accaduto quest'oggi: secondo il racconto di Sky Sport, il Pipita sta pensando di chiedere alla società di non rientrare a Torino, ma di restare in Argentina dove è volato per stare vicino alla madre malata. Il giocatore, al momento, sembra preoccupato della situazione del coronavirus in Italia, pertanto non vorrebbe partire.