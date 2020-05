Gonzalo Higuain e la Juventus: un futuro ancora tutto da scrivere, seppur di difficile interpretazione. Resterà anche il prossimo anno, Gonzalo, oppure andrà via? Un interrogativo ancora presente, nonostante l'interesse di diversi club di MLS e del River Plate. A tal proposito, il Pipita ha pochi giorni fa affermato di come gli piacerebbe tornare a giocare, un giorno, nel club argentino, nel quale è cresciuto. Ma, secondo quanto riferito da Diario Olé, ci sono tre problemi per il ritorno di Higuain al River: il primo economico, in quanto Gonzalo guadagna 7,5 milioni a stagione, fino al 2021. Troppo per i Millionarios. Poi il Pipita crede di essere ancora competitivo per giocare in Europa, quindi vorrebbe restare un altro anno alla Juve.