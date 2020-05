La Juve continua a seguire con attenzione Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, che i bianconeri avevano provato a prendere tempo fa, quando ancora non era approdato in Germania. Secondo quanto riferito da Cadena Cope ci sarebbe stato un cambio di strategia in casa Real Madrid: i Blancos, che pure avevano puntato il talento, avrebbero deciso di lasciare la presa, concentrandosi così su altri obiettivi, non solo per il reparto offensivo. Una scelta che, a catena, potrebbe avvantaggiare la Juve, che continua ad essere vigilie, pronta ad andare all’assalto di Haaland.