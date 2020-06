1









Pep Guardiola ha detto no al rinnovo con il Manchester City. Secondo quanto riporta la BBC il tecnico catalano ha rifiutato l'ultima proposta messa sul tavolo dal club inglese che vorrebbe prolungare l'accordo con il catalano oltre il 2021, anno in cui scade il suo contratto con i Citizens. Giusto un anno fa il web e i tifosi della Juve si erano spaccati sul suo possibile arrivo in bianconero. Guardiola era stato sondato dai bianconeri a marzo senza però ricevere una risposta positiva dall'allenatore ex Barcellona che, a proposito, piace ancora molto al suo vecchio club mentre i tifosi della Juve sognano di vederlo, un giorno, a Torino.