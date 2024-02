Ci saranno tanti movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita per la Juventus. Sarà una rosa "rivoluzionata" ma non per forza dovrà essere ceduto un big per finanziare il mercato. Soprattutto in caso di cessione di Matias Soulè, che ha diversi interessamenti, soprattutto dalla Premier League ma anche in caso di addio definitivo di Arthur. Il centrocampista brasiliano, rinato a Firenze, non pare avere prospettive di reinserimento in bianconero, scrive Tuttosport. Dovesse incassare cifre importanti dall’argentino e dal brasiliano, la Juve potrebbe quindi non dover "sacrificare" qualche big già presente in rosa.