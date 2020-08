Grana Gonzalo Higuain in casa Juve: secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il Pipita non intende risolvere il suo contratto con i bianconeri, in scadenza a giugno del 2021. L'argentino pesa sul bilancio della Juve per 18,3 milioni di euro, e ha uno stpendio netto di 7,5 milioni a stagione. Sembrano tramontate le piste River Plate e MLS per il futuro dell'attaccante. La Juve dovrà trovare un'altra soluzione per non dover pagare per un altro anno lo stipendio al Pipita.