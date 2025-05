Mercato Juventus: Giuntoli si concentrerà soprattutto su due reparti

Getty Images

Le strategie di mercato della Juventus, sia in entrata che in uscita, dipenderanno in larga parte da ciò che il futuro prossimo riserverà al club. E il verdetto non tarderà molto: il 25 maggio, con la trasferta di Venezia a chiudere il campionato, si conosceranno le sorti europee della squadra. Un punto d’arrivo fondamentale per delineare obiettivi, budget e priorità, in una volata Champions che resta apertissima.Ma se è vero che tutto sarà subordinato al piazzamento finale, è altrettanto vero che Cristiano Giuntoli e il suo staff non sono certo rimasti con le mani in mano. Visioni dal vivo, telefonate, contatti con procuratori e intermediari: la Juventus è in pieno fermento operativo. Gli occhi sono già rivolti alla prossima stagione, con particolare attenzione a due reparti che saranno oggetto di un rinnovamento profondo: l’attacco e il centrocampo.

Nel reparto offensivo, il rendimento incostante e le incertezze sul futuro di Vlahovic e Kolo Muani spingono verso soluzioni alternative, con Osimhen e Jonathan David tra i profili più seguiti. A centrocampo, invece, sarà determinante capire il destino di giocatori come Rabiot e McKennie, mentre il nome caldo per rinforzare la mediana resta quello di Douglas Luiz, destinato a rientrare in Premier League ma sempre nei radar bianconeri.Tutto è ancora da decidere, ma una cosa è certa: alla Continassa non si aspetterà passivamente il verdetto del campo. Giuntoli lavora già per farsi trovare pronto, qualunque sia l’esito del campionato.