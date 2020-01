L'edizione odierna de Il Corriere di Torino fa il punto sul momento di Emre Can, il giocatore meno utilizzato in stagione da Maurizio Sarri che proprio per questo vuole lasciare la Juve già nel mercato di gennaio "Negli ultimi giorni arrivano altri segnali dalla Premier, con Manchester United ed Everton che si sono unite alle solite note - scrive il quotidiano -, per quanto il tedesco vorrebbe evitare di vestire una maglia tanto odiata dai suoi ex tifosi del Liverpool".