Emre Can è disposto a tagliarsi l'ingaggio da sei milioni di euro a stagione pur di lasciare la Juventus già a gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport il tedesco è pronto a spalmare il suo ricco stipendio su più anni di contratto ed il Borussia Dortmund è la sua destinazione preferita. Più dell'Everton, rivale storico della sua ex squadra, il Liverpool. E' sceso in campo anche Andrea Agnelli, presidente dell'Eca e amico del ds dei tedeschi Watzke.