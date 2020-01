Emre Can può tornare in Premier League. Secondo quanto riporta Espn, il centrocampista della Juventus piace al Manchester United che a gennaio ha una vera e propria emergenza in mezzo al campo. Scott McTominay infatti resterà fuori per due mesi mentre Paul Pogba può saltare oltre un mese di gioco dopo l'operazione alla caviglia a cui si sottoporrà nei prossimi giorni. L'ex centrocampista del Liverpool, uno dei meno utilizzati da Sarri in stagione, ha un impatto a bilancio di poco meno di 12 milioni di euro.