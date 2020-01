Emre Can è pronto a salutare la Juventus. Il feeling con Maurizio Sarri non è mai nato e la decisione di escluderlo dalla lista Champions ha di fatto bruciato il calciatore già ad inizio stagione. Questi sono gli ultimi giorni di Emre in bianconero.Fabio Paratici sta cercando la quadra con il Borussia Dortmund. La richiesta iniziale era di 30 milioni di euro, i tedeschi si sono spinti fino a 22 e la sensazione è che a 25 (bonus compresi) si possa chiudere. Un prezzo quasi di salto per un calciatore che dalla prossima estate avrebbe avuto una clausola da 50 milioni di euro. Emre è sicuro di andare tanto che, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già preparato gli scatoloni per il trasloco in Germania. MOURINHO - Il tutto a meno che, alla fine, il Tottenham non ci provi con un colpo di coda. Tuttosport scrive infatti che José Mourinho sta ancora pensando al centrocampista della Juventus per rafforzare gli Spurs in mezzo al campo. La Premier è destinazione gradita e Can e il Tottenham sarebbe una destinazione accettabile perché non rivale diretta del Liverpool come lo sono invece United ed Everton già rifiutate dal tedesco per motivi "di cuore". La certezza è che gli scatoloni sono pronti. Emre Can è pronto a lasciare la Juve e la destinazione più probabile è la Germania anche se fino all'ultimo c'è la possibilità di cambiare volo.