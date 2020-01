Emre Can parte ad una condizione. Il centrocampista tedesco è stato tolto dal mercato da Fabio Paratici ma nel caso in cui arrivassero offerte superiori ai 30 milioni di euro nel mercato di gennaio la Juve penserebbe ad una sua cessione anche perché ad oggi non è certo che il giocatore torni in lista Champions per la seconda parte di stagione.Il recupero di Khedira procede senza intoppi e se l'ex Real Madrid sarà in grado di giocare da marzo in poi, chi potrebbe fare spazio in lista ad Emre? Intanto secondo Tuttosport, le opzioni più forti sul mercato sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund, più che il Psg.