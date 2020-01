Emre Can ha deciso: vuole lasciare subito la Juventus. Il centrocampista tedesco non ha trovato spazio con Maurizio Sarri e vuole lasciare i bianconeri già nel mercato di gennaio. La Juve però non ha ancora in mano offerte concrete ed è consapevole che dalla prossima stagione l'ex centrocampista del Liverpool avrà una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Il prezzo per la cessione a gennaio, sarebbe decisamente più basso con i bianconeri pronti ad ascoltare offerte da 30 milioni con possibilità di cedere il giocatore anche in prestito con diritto di riscatto. Tra i club più interessati ad Emre Can c'è l'Everton di Carlo Ancelotti.