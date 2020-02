Ieri la Juventus ha ufficializzato la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund. Operazione da 26 milioni di euro complessivi: uno per il prestito e 25 per l'obbligo di riscatto da parte del club tedesco che ha sottoscritto un contratto di quattro anni con l'ex centrocampista della Juventus. Tuttosport analizza l'addio di Emre con un titolo enigmatico: "Addio con un dubbio", scrive il quotidiano. Quale? Quello sul suo valore. A Torino non si è capito fino in fondo, un pò per motivi fisici e un pò per motivi tecnici.