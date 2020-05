La Juve continua a lavorare frenetica per il mercato e per quella che sarà la squadra per la prossima stagione. Oltre ad un rinnovamento a centrocampo, il club bianconero è sempre alla ricerca di un nuovo esterno sinistro in difesa. Tra i preferiti c’è sempre Emerson Palmieri, laterale del Chelsea. Il nazionale italiano non rientra nei piani di Lampard: per questo, secondo quanto riferito da Tuttosport, i Blues possono lasciarlo partire a prezzo di saldo, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, un vero affare considerando il valore del giocatore.