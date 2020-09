1









Edin Dzeko è ormai ad un passo dalla Juventus. L'attaccante bosniaco firmerà un biennale non appena Arek Milik dirà si alla Roma. E' tutto appeso all'attaccante polacco che non sarebbe ancora convinto di proseguire la sua carriera nella capitale. Quando arriverà il suo via libera Dzeko firmerà un biennale da 7.5 milioni di euro a stagione con la Juve. Gli stessi che gli garantisce la Roma. E' lui l'attaccante scelto da Pirlo e se Milik blocca tutto i bianconeri proveranno a prendere Olivier Giroud che con 5 milioni si libera dal Chelsea.