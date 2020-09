Manuel Locatelli è uno degli obiettivi di mercato della Juve per rafforzare il centrocampo ma secondo quanto riporta Tuttosport il Sassuolo spara alto per il centrocampista ex Milan. Proprio ieri l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha dichiarato: ​"Non è una trattativa facile, il nostro desiderio è che il giocatore possa rimanere al Sassuolo, di fronte a sé ha un Europeo e con noi può mettersi in mostra di più. Ma se una grande società come la Juve o altri club stranieri lo vogliono, e ci sono condizioni buone per lui e per noi, vedremo cosa riusciamo a fare. Ramsey? Per noi è importante ricevere i soldi giusti per ricevere il giusto compenso per i giocatori che noi e mister De Zerbi valorizziamo".