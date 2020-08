Rodrigo De Paul è uno degli obiettivi della Juventus per il centrocampo ma nelle ultime ore le possibilità che l'argentino arrivi a Torino si sono sensibilmente abbassate. Oltre ai bianconeri e al Napoli c'è anche il Leeds neopromosso in Premier League ad aver messo gli occhi sul calciatore argentino. Il club inglese ha la possibilità di pagare i 40 milioni di euro che, secondo La Gazzetta dello Sport, Pozzo chiede per il cartellino del calciatore che è grande amico dello juventino Paulo Dybala tanto da averci passato assieme le ultime vacanze. Forse non sarà abbastanza per giocare insieme alla Juve.