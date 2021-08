La formula proposta dal club bianconero è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. ​Di tutti i nomi proposti, eccezion fatta per Jovic del Real Madrid, Kean sembra quello più fattibile da tesserare immediatamente. Come riporta Tuttosport, l’ex bianconero conosce l’ambiente juventino, che frequenta fin da ragazzino, è già stato allento da Allegri e soprattutto è uno dei migliori 2000 in circolazione assieme ai costosissimi Erling Haaland (Borussia Dortmund) e Dusan Vlahovic (Fiorentina). E poi c’è la carta Raiola, una garanzia per operazioni lampo come queste: si lavora al ritorno di Kean a Torino in prestito.