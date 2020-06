1









Non c'è solo Federico Chiesa nei piani della Juventus per la prossima stagione. La Fiorentina valuta il suo esterno almeno 70 milioni di euro, cifra altissima per i bianconeri che secondo Tuttosport hanno messo nel mirino Cengiz Under: i bianconeri vorrebbero convincere la Roma ad accettare lo scambio con Cristian Romero, valutando entrambi i giocatori 30 milioni di euro. Tra gli altri obiettivi giallorossi della Juventus ci sono anche Cristante e Zaniolo. Under però può essere l'alternativa low-cost a Chiesa.