La Juventus ha ricevuto diverse offerte per Merih Demiral. Il difensore bianconero piace a Borussia Dortmund e Leicester City che hanno fatto offerte superiori a 30 milioni di euro. Fabio Paratici, però, ha rispedito al mittente le proposte dei due club in quanto il difensore turco è intoccabile per il club bianconero. Paratici preferirebbe cedere Daniele Rugani che a sua volta piace alle Foxes che però non hanno ancora fatto nessuna offerta ufficiale per il centrale ex Empoli che pesa a bilancio per poco più di un milione di euro.