La dirigenza della Juventus pensa al mercato estivo perché il club è consapevole che nella stagione 2024/2025, la rosa dovrà essere rinforzata e ampliata, considerando che a differenza di quest'anno i bianconeri disputeranno anche le competizioni europee. E secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la Juve avrebbe già stabilito il budget di partenza per il mercato. Ovvero sessanta milioni di euro, molti di più di quelli a disposizione nelle ultime due sessioni. Un tesoretto che però potrà essere ampliato con l'ingresso in Champions League e soprattutto l'eventuale partecipazione al Mondiale per Club, oltre ad eventuali cessioni.