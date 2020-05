Il sogno di Maurizio Sarri per il centrocampo della Juventus si chiama Jorginho. Calciomercato.com conferma che il primo nome del tecnico bianconero per rinforzare la linea mediana della sua Juventus per la prossima stagione è quello del suo pupillo attualmente al Chelsea e valutato dai Blues 40 milioni di euro. Al momento l'ipotesi più papabile è quella di uno scambio con Pjanic sebbene Mire preferisca di gran lunga trasferirsi al Barcellona. Una strada che però è bloccata dal no di Arthur al trasferimento in bianconero.