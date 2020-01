Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Fabio Paratici sta cercando offerte per Emre Can e Daniele Rugani. Anche se il dirigente della Juve ha dichiarato praticamente chiuso il mercato di Madama a gennaio, c'è ancora la possibilità che uno dei due parta in questa sessione di mercato, Paratici cerca offerte e chiede almeno 25 milioni di euro per il difensore centrale e 30 per l'ex centrocampista del Liverpool.