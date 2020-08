Secondo quanto riporta Tuttosport, non ci sono solo le due squadre di Manchester interessate a Paulo Dybala, possibile partente in estate. Il quotidiano torinese parla anche del Real Madrid che per arrivare all'argentino potrebbe mettere sul piatto due stelle come Isco e Asensio, da tempo nel mirino della Juventus. Lo scambio con il Manchester United, invece, potrebbe riguardare Paul Pogba, pure lui grande pallino dei bianconeri e di Fabio Paratici.