Secondo quanto riporta Tuttosport, il Psg potrebbe chiedere Paulo Dybala o Miralem Pjanic come parziale contropartita per Mauro Icardi, attaccante argentino che Leonardo può riscattare dall'Inter per 70 milioni di euro al termine della stagione. Wanda Nara non ha escluso la possibilità di vedere Maurito in bianconero: ​"Se Mauro andrà mai alla Juve? Questo proprio non lo so, non so se l'anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo. È difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più".