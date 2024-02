Laaveva corteggiato fino all'ultimo secondo di calciomercato Albert, numero 11 attualmente in forza al Genoa, salvo poi la sua permanenza all'ombra della Lanterna. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport in estate si scatenerà un'asta per il giocatore. Finito nel mirino della Juventus da tempo ma anche dell'Inter, potrebbe ancora corteggiarlo anche la Fiorentina. Il club rossoblù valuta Gudmundsson a partire da 30 milioni di euro. Tutto aperto ma soprattutto tutto rimandato al mercato estivo, le pretendenti però certamente non mancheranno.