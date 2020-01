Due giocatori sul mercato. Secondo quanto riporta Sportal.it, sia Emre Can che Federico Bernardeschi potrebbero lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio. Il tedesco vuole partire ed ha ricevuto un sondaggio da parte dell'Everton, Bernardeschi invece può finire in uno scambio con Ivan Rakitic anche se Fabio Paratici, prima del match contro il Parma, ha dichiarato che l'operazione non è concreta. L'ex Viola è quindi destinato a restare in bianconero. Almeno fino al termine della stagione.